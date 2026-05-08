Ветеранов поздравили с Днем Победы в Балашихе

В Балашихе накануне 81-летия Победы поздравили участников Великой Отечественной войны. Ветеранам вручили подарки и организовали концерт у их домов.

В округе поздравили фронтовиков Александра Золотова и Василия Голотюка. К ним приехали представители партии «Единая Россия», Московской областной думы, администрации города и общественных организаций.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил значимость подобных встреч.

«Акции „Парад у дома ветерана“ и „Поющие дворы“ проходят по всей Московской области. Так мы выражаем благодарность тем, кто не может присутствовать на городских торжествах», — сказал он.

К поздравлениям присоединились молодежные объединения. Под окнами ветеранов выступили оркестр и агитбригада, которые исполнили песни военных лет. Атмосферу дополнили кадеты, юнармейцы и молодогвардейцы.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров обратился к ветеранам с благодарностью.

«Для нас большая честь сказать вам спасибо. Благодаря вам мы живем под мирным небом. Мы будем сохранять и передавать историю страны следующим поколениям», — подчеркнул он.

Александр Золотов является почетным гражданином Московской области и Балашихи. Он участвовал в битве за Москву, Курской дуге и Висло-Одерской операции, освобождал города Польши. После войны продолжил военную службу, которую завершил в 1977 году. Награжден орденами и медалями, среди которых орден Отечественной войны II степени и два ордена Красной Звезды.

Василий Голотюк в годы войны участвовал в подпольной антифашистской деятельности, будучи ребенком. После войны он окончил летное училище и военную академию, служил в войсках противовоздушной обороны и стал военным летчиком первого класса. Он также является автором научных работ и почетным гражданином Балашихи.

Мероприятие организовано при поддержки партии «Единая Россия».