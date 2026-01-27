Ветеранов поздравили с 82-летием освобождения Ленинграда в Солнечногорске

Заместители главы и активисты посетили семь проживающих в муниципалитете участников тех событий. Одной из них вручили подарки от губернатора и главы округа.

В Солнечногорске отметили 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В муниципалитете сейчас проживают семь ветеранов — участников тех событий.

Руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Гончар вместе с представителями администрации посетила Клавдию Викторовну Мальцеву. Ей передали подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова.

Мальцева пережила начало блокады шестилетним ребенком, а спустя год была эвакуирована с завода в Нижний Тагил. В 2017 году она вместе с семьей переехала в Солнечногорск из Донецка.

«872 дня — цифра, за которой немыслимые испытания: голод, холод, потери, ежедневный подвиг. Сегодня важно вспомнить каждого. Тех, кто не дожил до этого дня. Тех, кто выжил, пронеся через всю жизнь память о тех страшных днях», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.