Ветеранов педагогического труда поздравили с Днем учителя в Коломне

В День учителя студенты Государственного социально-гуманитарного университета выразили свою признательность и уважение ветеранам педагогического труда. Среди почетных гостей мероприятия были супруги Аникины, самые старшие преподаватели университета.

Анатолий Ермилович посвятил более 50 лет кафедре физики, методики преподавания физики и прикладной информатики, а Роза Ивановна была доцентом кафедры математического анализа. Вместе они уже 68 лет идут по жизни, оставаясь примером преданности и любви как в профессии, так и в семье.

Ректор вуза Жанна Леонова тепло поздравила ветеранов, пожелав им крепкого здоровья и долголетия. К поздравлениям присоединились проректор по воспитательной работе Дмитрий Олегович Шурыгин и студенты университета.

Студенты отметили, что такие встречи напоминают им о важности помнить тех, кто посвятил свою жизнь образованию и воспитанию многих поколений студентов. Они выразили благодарность ветеранам за их истории, которые всегда слушают с интересом. Мудрость и жизненный опыт ветеранов вдохновляют молодых людей и служат для них источником мотивации и стремления к профессиональному росту.

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