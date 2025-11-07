Ветеранов МВД поздравили с профессиональным праздником в Красногорске

Доброй традицией в Подмосковье стало в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации поздравлять тех, кто верой и правдой много лет стоял на страже правопорядка. В Красногорске также не остались в стороне и навестили ветеранов МВД.

«Когда мы с ними разговариваем, когда они делятся опытом, лишний раз ими восхищаемся. Представляете, пройти такой большой длинный жизненный путь: более 40 лет служить обществу. И даже сейчас, казалось бы, все, они заслужили свой отдых и покой, но нет. Они просят встречи с молодежью, чтобы поделиться опытом, чтобы направить на правильный путь. И это очень важно», — отметил депутат Московской областной думы Роман Володин.