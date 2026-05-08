Ветеранов Московской области подготовят к празднованию Дня Победы

Во всех муниципалитетах проходят торжественные мероприятия и патриотические акции, в центре которых — ветераны. «В Подмосковье проживают около 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны — участники войны, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и вдовы фронтовиков. Каждый из них охвачен нашей заботой и вниманием. В предпраздничные дни мы отремонтировали более 800 домов и квартир ветеранов, передали бытовую технику, выплатили от 40 до 70 тысяч рублей каждому», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Накануне Дня Победы для каждого ветерана организуют персональные поздравительные встречи в домашней обстановке. Ветераны получают поздравления от представителей администрации, депутатов, сотрудников социальной защиты, школьников, студентов и волонтеров. Гости дарят подарки и организуют мини-концерты, а также помогают в быту.