Ветеранов из Ленинского округа пригласили на парад Победы на Красной площади

В параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве, примут участие два ветерана из подмосковного Ленинского городского округа. Среди них — бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова и жительница блокадного Ленинграда Наталья Минаева.

Любовь Ивановна Платонова родилась в 1944 году в концлагере «Норд» в Кенигсберге. Несмотря на трудности, она продолжает активно участвовать в общественной жизни. В 2024 году ветеран трижды выступала на Международном форуме «Без срока давности», посвященном сохранению исторической памяти.

Наталья Алексеевна Минаева пережила блокаду Ленинграда, начавшуюся, когда ей было всего три года. Несмотря на возраст, она хорошо помнит ужасы тех лет. В этом году администрация округа совместно с предпринимателями провела ремонт в ее квартире: заменили окна, сантехнику и бытовые приборы, а также подарили новую технику.

«На долю Натальи Алексеевны и Любови Ивановны выпали тяжелейшие испытания, которые ни в коем случае не должны повториться. Внимание и забота по отношению к ветеранам, пережившим тяготы войны и нечеловеческую жестокость, — обязанность каждого из нас и государства в целом. Наш долг — помнить их вклад в Победу и не дать переписать историю», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Ветераны встретят 80-летие Великой Победы на главной площади страны, представляя ветеранскую организацию Ленинского округа.