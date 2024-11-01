Ветеранов атомной энергетики поздравили в Подольске

В округе прошло торжественное заседание Совета ветеранов атомной энергетики, на котором чествовали заслуженных работников отрасли. Светлана Крысенкова отпраздновала 85 лет, а Анатолий Орищенко — 75 лет.

Заместитель начальника Управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Евгения Блинова передала поздравления от главы округа Григория Артамонова и вручила памятные подарки.

На мероприятии ветераны получили почётные грамоты, а Анатолий Орищенко был награждён юбилейной медалью Госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия атомной отрасли России.

Подольское предприятие «Гидропресс» занимается разработкой и производством реакторных установок для атомных электростанций, которые отличаются безопасностью и надёжностью как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

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