Ветеранам в Химках вручили медали к 80-летию Победы

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова вручила ветеранам юбилейные медали к 80-летию Великой Победы. Награждение прошло зале театра «Наш дом».
Елена Землякова поздравила всех с наступающим Днем защитника Отечества. В зале присутствовали бойцы СВО, ветераны, труженики тыла, их близкие и родственники.
«Я сама из семьи военнослужащих и знаю, насколько важна поддержка тех, кто отдает себя служению Отчизне. Искренне желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.
Среди награжденных — Галина Петровна Юркина, которая прожила войну в блокадном Ленинграде. Она отчетливо помнит почти каждый день изоляции.
«Горжусь тем, что живу в такой стране. Горжусь Героями! Помнить о тех, кто подарил нам мирное небо — наш священный долг», — сказала Галина Юркина.
Ветеранов также поздравили депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский.
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