Ветеранам в Химках вручили медали к 80-летию Победы

«Я сама из семьи военнослужащих и знаю, насколько важна поддержка тех, кто отдает себя служению Отчизне. Искренне желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Елена Землякова поздравила всех с наступающим Днем защитника Отечества. В зале присутствовали бойцы СВО, ветераны, труженики тыла, их близкие и родственники.

Среди награжденных — Галина Петровна Юркина, которая прожила войну в блокадном Ленинграде. Она отчетливо помнит почти каждый день изоляции.

«Горжусь тем, что живу в такой стране. Горжусь Героями! Помнить о тех, кто подарил нам мирное небо — наш священный долг», — сказала Галина Юркина.

Ветеранов также поздравили депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский.