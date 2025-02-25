Ветеранам в Химках вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Торжественную церемонию провели в клубе «Активное долголетие». Депутат Московской областной думы Михаил Раев поздравил присутствующих с предстоящим Днем Победы и вручил им юбилейные медали.

Среди участников мероприятия: труженики тыла и бывшие узники немецко-фашистских лагерей.

«Мы искренне гордимся доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. Будем всегда свято хранить память о тех, кто победил врага, отстоял свободу и независимость страны. Главными героями Великой Победы, безусловно, являются наши ветераны. Они самоотверженно боролись и отдали Победе все свои силы, все, чем дорожили, во что верили и, в конечном итоге, победили», — сказал депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Отметим, что увековечиванию памяти героев войны в Химках уделяют большое внимание: устанавливают мемориалы, а активисты помогают собирать истории бойцов тех лет.

«Выражаю искреннюю благодарность и глубокое уважение нашим ветеранам. Подвиги этих людей навсегда останутся в нашей памяти и сердцах», — поблагодарил собравшихся депутат Совета депутатов, участник специальной военной операции Артур Каримов.