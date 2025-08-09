Ветеранам в Химках напомнили о возможности оформить соцкарту и льготы онлайн

Поддержке ветеранов в Химках уделяют большое внимание. К примеру, для этой категории жителей действует удобная услуга по оформлению необходимых льгот и документов.

Так, ветераны военной службы могут подать заявление онлайн и автоматически проверить доступные меры поддержки. К примеру, на оформление социальной карты жителя Московской области, компенсацию расходов на коммунальные услуги и домашний телефон, а также ежемесячную денежную выплату.

Сделать это можно в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы» по этой ссылке.

«Цифровые сервисы облегчают доступ к льготам и социальным выплатам, что важно для многих жителей нашего города», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В онлайн-сервис также действует новая система. Она проверяет наличие льгот и автоматически блокирует повторные заявки, если предыдущие находятся на рассмотрении.