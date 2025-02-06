Ветеранам в Балашихе вручили медали к 80-летию Победы

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне» девяти участникам Великой Отечественной войны. Церемония награждения прошла в Гарнизонном доме офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

Медали вручили ветеранам по поручению президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие ветераны и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Балашихи Сергей Юров.

«Уважаемые ветераны, от всей души благодарю вас! Спасибо за ваш подвиг, за ту огромную работу, которую мы вместе с вами проводим с подрастающим поколением. Сегодня к этой работе присоединились и новые герои — участники специальной военной операции. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Помните, что мы всегда рядом. Здоровья вам и бодрости. Мы равняемся на вас!» — сказал Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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На церемонии Сергей Юров поздравил с 95-летием Василия Леонтьевича Голотюка, пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

Награды ветеранам вручили Сергей Юров, командир дивизии, генерал-майор Дмитрий Кузнецов, генеральный директор НИИИ Игорь Смирнов и генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Мероприятие завершилось выступлением ансамбля песни и пляски ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского и чаепитием.

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