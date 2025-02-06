Ветеранам в Балашихе вручили медали к 80-летию Победы

Медали вручили ветеранам по поручению президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие ветераны и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Балашихи Сергей Юров.

«Уважаемые ветераны, от всей души благодарю вас! Спасибо за ваш подвиг, за ту огромную работу, которую мы вместе с вами проводим с подрастающим поколением. Сегодня к этой работе присоединились и новые герои — участники специальной военной операции. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Помните, что мы всегда рядом. Здоровья вам и бодрости. Мы равняемся на вас!» — сказал Сергей Юров.