Ветеранам СВО рассказали о реконструкции центральной площади в Одинцове

Сейчас приводят в порядок нижние слои покрытия, затем выполнят отсыпку щебнем с геотекстилем. Всю дорожную сеть и саму площадь разместят на жестком основании — железобетонной плите, что позволит использовать спецтехнику для уборки и вывозки снега в зимний период. Вокруг пруда возведут подпорную стену и очистят водный объект от иловых отложений.

Помимо этого, специалисты обновляют пространство вокруг памятника маршалу Жукову — устанавливают новый бортовой камень, восстанавливают озеленение и подготавливают подушку под дорожное покрытие. Стоит отметить, что в работах задействованы 81 человек и 18 единиц техники. Общая площадь благоустройства составляет 12 гектаров, включая центральную площадь и парковые аллеи, детские и спортивные площадки займут семь тысяч квадратных метров, озеленение — около 45 тысяч квадратных метров.

После завершения всех работ на Центральной площади появятся новые детские и спортивные площадки, велодорожки и памп-трек, променад вокруг пруда с настилом из лиственницы, сухой фонтан и летний душ, архитектурная подсветка, обновленная инфраструктура для мастер-классов, проката и фудкорта. Также модернизируют сети наружного освещения, электроснабжения, сотовой связи, Wi‑Fi и системы музыкального сопровождения.