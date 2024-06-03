Ветеранам СВО рассказали о программе переподготовки в ЦУР Подмосковья

Выездное мероприятие для участников боевых действий и ветеранов специальной военной операции прошло в Доме правительства Подмосковья. Встреча состоялась в рамках профессиональной переподготовки, которую эти слушатели проходят на кафедре регионального Министерства ЖКХ «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале МГИМО.

Первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова и заместитель руководителя центра управления регионами Московской области Александр Рычков провели лекции для слушателей программы. Им рассказали об особенностях работы в регионе, а также о современных технологиях, которые применяются на сегодняшний день для развития городской инфраструктуры.

Кроме того, специалисты затронули темы базовых процессов управления, экономики, взаимодействия с общественными организациями и многие другие. Отдельно внимание уделили цифровым технологиям в управлении регионом. Они позволяют использовать искусственный интеллект для достижения поставленных задач.

«Слушатели, для которых проведено практическое занятие — участники специальной военной операции, которые будут рассматриваться как управленцы на новых территориях. Они должны обладать всей полнотой знаний того, что было достигнуто у нас здесь, в Московской области и по всей стране», — отметил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Слушателям также показали, как устроена работа информационного центра и поделились профессиональными решениями, которые помогут не оставить без внимания ни одного обращение, поступающее от жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».