Ветеранам Подмосковья выплатят 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

В России ежегодно 5 декабря отмечают начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Оно стало одним из ключевых моментов Великой Отечественной войны.

Победа имела важную роль не только в обороне столицы, но и в освобождении всей страны от оккупации.

«В этом году, в честь 84-й годовщины этого события, ветеранам Подмосковья, награжденным медалью «За оборону Москвы», будет направлена единовременная выплата в размере 40 тысяч рублей», - сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что материальную помощь ветеранам предоставляют каждый год. Для ее получения подача заявления не требуется.