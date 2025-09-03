Ветеранам Подмосковья напомнили о компенсации за оплату домашнего телефона

Льготники Подмосковья могут оформить компенсацию за оплату стационарного телефона. С начала года на региональном портале на эту меру поддержки подали более 56 тысяч заявлений.

Как рассказали в областном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Чтобы подать заявку, нужно быть зарегистрированным в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения. Для оформления заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Получить поддержку могут ветераны труда и военной службы, жители, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Оформить компенсацию также можно в мобильном приложении «Добродел».