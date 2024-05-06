Ветеранам Подмосковья напомнили о бесплатном проезде в такси | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:59 Ветеранам Подмосковья напомнили о бесплатном проезде в такси Медиасток.рф

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Бесплатный проезд в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны действует в Подмосковье с 2017 года. В Минтрансе региона напомнили, что пользоваться этими услугами можно каждый месяц.

Сумма бесплатных поездок не должна превышать 1000 рублей в месяц, а число поездок не ограничено.

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«Ветеран может заказать такси самостоятельно или попросить помощи в оформлении родственника или знакомого. Для этого достаточно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Понадобится назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута.

Звонки принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.