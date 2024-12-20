Ветеранам педагогического труда из Ногинска посвятили музыкальный вечер

Накануне Нового года в Богородском городском округе для ветеранов-педагогов организовали творческий подарок. В стенах Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» для них провели музыкальный вечер.

Перед участниками Клуба ветеранов педагогического труда и любителей поэзии «Радуга» выступили вокалисты ансамбля «Мелодия». Собравшиеся приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Снежно-нежная сказка зимы».

На мероприятии пели душевные песни, читали стихи. Все это создало атмосферу тепла и уюта. Гости мероприятия с удовольствием подпевали артистам, увлеченно общались и делились своими воспоминаниями о зиме.

Солисты вокальной студии «Мелодия» продемонстрировали зрителям все свое мастерство, подарили педагогам радость и хорошее настроение. Музыкальный вечер в Богородском городском округе объединил людей разных возрастов и интересов.