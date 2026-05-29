Ветеранам и награжденным медалями могут назначить компенсацию за стационарный телефон

Ветеранам труда и военной службы, достигшим пенсионного возраста, а также ветеранам труда предпенсионного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно), жителям, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» без группы инвалидности, может быть назначена ежемесячная компенсация по оплате за стационарный телефон.

Для получения этой компенсации необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Московской области и договор на предоставление абонентского номера телефона.

Компенсация назначается сроком на 1 год. Чтобы продолжать получать ее, нужно обновить данные — представить документы, подтверждающие оплату телефона.

Начальник социальной защиты Галина Дрижак сообщила: «Если не обновить данные, выплата компенсации прекращается с июня 2026 года».

Передать информацию можно через Региональный портал государственных услуг (https://uslugi.mosreg.ru/services/1006) или посредством видеосвязи в МФЦ по следующим адресам: * г. Истра, площадь Революции, д. 3, каб. 3; * г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71; * г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1; * г. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 10; * г. Звенигород, микрорайон Супонево, корп. 3.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» Министерства социального развития Московской области 122, добавочный 6. Также можно задать вопросы в чате MAX «Социалка. Одинцово. Истра. Звенигород. Краснознаменск» (https://max.ru/join/H-90ro7NNiencgWM7uQgDolS5816nJP9WfGVMMzeSGw).