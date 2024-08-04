Ветеранам БАМа из Шатуры вручили медали от президента России

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура

В Шатурской модельной библиотеке состоялось чествование ветеранов БАМа. Байкало-Амурскую магистраль строили тысячи военнослужащих, среди них жители городского округа Шатура. Ветеранам вручили награды и цветы от имени президента России Владимира Путина.

Участников строительства Байкало-Амурской магистрали из Шатуры наградили медалями в модельной библиотеке. Эти люди проявили героизм и мужество, когда суровых условиях тайги и вечной мерзлоты возвели масштабный проект.

Ветеранов поздравили временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.

«Строительство Байкало-Амурской магистрали — знаковое событие для всего государства, это одна из самых жизненно важных транспортных артерий, о чем не раз говорил наш президент Владимир Путин. Ее строительство и модернизация позволили соединить европейскую часть страны и Дальний Восток. Огромное вам спасибо за участие в строительстве этой железной дороги», — сказал Николай Прилуцкий.

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