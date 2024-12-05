Ветерана ВОВ в Балашихе поздравили с годовщиной битвы за Москву

Александр Григорьевич родился 1 сентября 1921 года в Орловской губернии. В годы войны он участвовал в ключевых сражениях: битве за Москву, Курской дуге, Висло-Одерской операции, а также освобождал Польшу от фашистских захватчиков. После окончания войны он продолжил службу в армии, а в 1977 году, выйдя в запас, переехал в город Железнодорожный, ныне входящий в состав Балашихи. За свои заслуги Александр Григорьевич был награжден Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, двадцатью медалями, а также знаком «За полезное», врученным губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и общественную деятельность.

«Александр Григорьевич — участник битвы под Москвой, он защищал небо Подмосковья. Его воспоминания всегда наполнены важными деталями и интересны для всех. Мы знакомы уже около 20 лет. День рождения у него 1 сентября, и долгие годы он приходил в школу № 5 на линейку, чтобы поздравить учеников. Мы гордимся его заслугами и благодарны за его труд. Это человек, на которого стоит равняться», — отметил Тарас Ефимов.

Сам Александр Григорьевич признался, что для него особенно дороги такие встречи. Он ценит внимание и заботу, а также поделился воспоминаниями о своих фронтовых днях.

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