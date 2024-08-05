Ветерана ВОВ Илью Сударчикова поздравили с днем рождения в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

С днем рождения поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В этому году артиллеристу исполнилось 99 лет.

Свой 99-й день рождения отметил механик-водитель, артиллерист, связист Илья Сударчиков. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год он прошел все специальности в тяжелой артиллерии. На службу Илья поступил 18-летним юношей и на границе Советского Союза и Турции встретил май 1945-го.

Уже полтора года пенсионер живет в доме ветеранов в Климовске. Оказался он здесь по состоянию здоровья.

«Примите мои самые теплые сердечные поздравления с вашим днем рождения. Он тем более связан и с Днем ВДВ. Это тоже элита, элита наших войск. Вы — гордость нашего городского округа. Поэтому жму вашу крепкую руку! С праздником!» — поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Илья рано лишился родителей, попал в детский дом. Именинник рассказал Михаилу Собакину о том, где учился и работал после военной службы.

«На Чеховском полиграфическом комбинате 25 лет отработал. Начал учеником печатника, как после армии учится пошел. Печатником проработал. „Чеховский вестник“ печатал я», — рассказал он.

Историй у ветерана много. И свой день рождения он с большим удовольствием ими поделится.

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