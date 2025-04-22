Ветерана войны в Богородском округе поздравили с праздником Светлой Пасхи

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова навестила ветерана Великой Отечественной войны Надежду Алексеевну Кочкину, чтобы поздравить ее с наступившей светлой Пасхой. В этом году Надежда Алексеевна отметила вековой юбилей.

Совет депутатов Богородского округа регулярно посещает ветеранов и участников Великой Отечественной войны. С Надеждой Алексеевной Кочкиной депутат обсудила предстоящие мероприятия в честь Дня Победы. Екатерина Щербакова выразила надежду, что ветеран сможет принять в них участие.

В прошлую встречу родственники Надежды Алексеевны попросила коляску для прогулок и посещения предстоящих мероприятий. Благодаря управлению социальной защиты такая коляска теперь у нее есть. За чашкой чая хозяйка поделилась с гостьей интересными воспоминаниями из своей жизни. Надежда Алексеевна до сих пор отчетливо помнит день Великой Победы.

«Невозможно слушать их без слез… Я бесконечно ценю эти моменты, когда можно вот так пообщаться с великими людьми. Горжусь, что они живут в моем округе!» — поделилась Екатерина Щербакова.

Пасхальные традиции объединяют поколения, служат сохранению нравственных ценностей. В Пасху творить добро особенно трогательно и приятно. Тем более, что есть люди, которые в эти дни нуждаются в особом внимании. Совсем не сложно доставить радость другому человеку и поделиться частичкой своей души в такой день.