Ветерана войны Лидию Черную поздравили с 8 Марта в Воскресенске

Лидия Черная во время Великой Отечественной войны работала в эвакуационном госпитале, расположенном в поселке Пески. Пятнадцатилетняя девушка перевозила гражданскую и военную корреспонденцию в Москву.

Воспоминания о страшных годах войны навсегда сохранились в памяти ветерана. Несмотря на это, она смогла сохранить оптимистичный взгляд на жизнь и создала крепкую, дружную семью. Лидия Сергеева прожила с мужем 57 лет, вырастила двоих детей и воспитала внуков и правнуков. Ветеран много читает и интересуется тем, что происходит в мире. Она не позволяет себе стареть.

«Желаю, чтобы наступление весны подарило вам прекрасное настроение! Пусть любовь родных радует вас каждый день!» — поздравил Лидию Сергеевну исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.