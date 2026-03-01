Ветерана войны и труда из Можайска поздравили с 88-летием

В Можайском муниципальном округе 27 февраля поздравили с 88-летием ветерана войны и труда Виктора Тимофеевича Жигалова. С почетной миссией на пороге его дома появилась председатель местного Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Нина Истратова.

За плечами именинника — долгая жизнь, наполненная трудом и заботой о родной земле. Биография Виктора Тимофеевича поистине богата на события. Его детство пришлось на суровые военные годы: когда началась война, ему было всего три года. Как несовершеннолетний узник фашизма, он приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны.

Почти 40 лет своей жизни мужчина отдал работе в воспитательной колонии для несовершеннолетних, где трудился водителем. Преданность делу и профессионализм снискали уважение коллег и руководства, а сам Виктор Тимофеевич заслужил звание ветерана труда.

Но главное богатство ветерана — не в регалиях, а в родных людях. В его уютном доме царит настоящее счастье: заботой и любовью именинника окружают дочь, трое внуков и правнук. Для Виктора Тимофеевича они — главная награда и повод смотреть в будущее с уверенностью.

Нина Анатольевна Истратова поздравила долгожителя с праздником, вручила цветы и подарки. «От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и еще долгих лет в кругу своей большой и дружной семьи! С днем рождения!» — обратилась к ветерану депутат.