Ветерана венгерской военной кампании поздравили с Днем защитника Отечества в Можайске

В преддверии Дня защитника Отечества в Можайском округе поздравили ветерана боевых действий Виктора Драгина — человека с удивительной судьбой, который в годы войны потерял семью, прошел Венгерские события и посвятил жизнь труду на благо людей. Теплые слова пожеланий и подарки от главы округа Дениса Мордвинцева 90-летнему имениннику передал исполняющий обязанности заместителя главы Денис Потылицын.

Виктор Драгин, которому 2 января исполнилось 90 лет, встретил гостя бодро и гостеприимно. В ходе беседы Денис Потылицын поинтересовался жизненным напутствием, которое ветеран хотел бы дать молодежи. Основываясь на своем огромном опыте, Виктор ответил просто и мудро:

— Жить полной жизнью, никогда ни о чем не жалеть и делать все, что в твоих силах, на благо людей.

Среди всех подарков особое внимание ветерана привлекло произведение местного краеведа Лилии Волковой «Они родом не из детства — из войны». Виктор признался, что эта книга стала для него настоящей летописью Можайской земли, которую он с удовольствием будет читать в праздничные дни.

Судьба Виктора Драгина — пример невероятной стойкости. В годы Великой Отечественной войны он, пятилетний мальчик, потерял семью при бомбежке фашистами эшелона с эвакуированными под станцией Тихорецкая. Оставшись сиротой (его отец погиб на Курской дуге), он воспитывался в детдоме на Урале.

В октябре 1955 года был призван в армию, служил в десантных войсках. В составе своего подразделения принимал участие в подавлении мятежа в Венгрии в 1956 году, за что имеет статус ветерана боевых действий, приравненного к участникам Великой Отечественной войны. После службы обосновался в Можайском районе, много лет трудился в совхозе и на мясокомбинате. И сегодня, в свои годы, ветеран сохраняет бодрость духа.