Ветерана Великой Отечественной войны в Солнечногорске поздравили с 101-летием

Почетный житель городского округа Солнечногорск и рабочего поселка Андреевка участник Великой Отечественной войны потомственный казак Василий Рыбаков отметил 101-й день рождения. Его поздравили представители духовенства округа, члены фракции «Единая Россия» в совете депутатов муниципалитета Ирина Донская и Наталья Ульянова.

Василий Рыбаков начал военную службу в 1943 году в легендарной 62-й армии под командованием генерала Чуйкова. Он принимал участие в ожесточенных боях на Курской дуге и в освобождении Харькова. В ходе сражений получил пять ранений, среди которых было и тяжелое осколочное. За свои подвиги был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», за вклад в освоение целины в Казахстане, а также более чем 15 юбилейными медалями.

На протяжении многих лет Василий Рыбаков возглавлял совет старейшин Центрального казачьего войска. В 2003 году он основал Хуторское казачье общество в Андреевке и активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, вдохновляя новое поколение на любовь к Родине и сохранение казачьих традиций.

«Вы наш незыблемый нравственный ориентир, эталон воинской чести, на который равняемся мы, и будут равняться наши дети, внуки и правнуки. Низкий вам поклон и крепкого здоровья», — пожелала член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Наталья Ульянова.