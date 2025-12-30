Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом в Солнечногорске

Глава Солнечногорска Константин Михальков и руководитель фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов Ольга Гончар навестили участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина округа Михаила Еськина. Визит организовали в рамках традиционных предновогодних встреч и акции «С Новым годом, ветеран!».

Михаила Григорьевича призвали в Красную Армию в 1943 году. Он служил на Дальнем Востоке и участвовал в освобождении Кореи. Боец получил множество наград и сыграл важную роль в патриотическом воспитании молодежи в Солнечногорске. Поддержку ветерану оказывает его дочь, Елена Михайловна, посвятившая свою карьеру помощи людям в сфере социальной защиты.

Во время встречи глава округа и ветеран обсудили не только личную жизнь и службу, но и изменения в благоустройстве Солнечногорска, а также планы по развитию городской среды.

«Встретил нас бодро, с улыбкой, держится молодцом. Поговорили о жизни, вспомнили службу, обсудили, как меняется Солнечногорск, как идет благоустройство, что еще важно сделать для облика города. Очень ценно слышать мнение человека, который так искренне болеет за родной округ. Желаем Михаилу Григорьевичу бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и долгих-долгих лет жизни под мирным небом, которое он для нас отстоял», — отметил Константин Михальков.

Гости вручили Михаилу Еськину праздничные подарки и договорились встретиться с ним на День Победы и на его 100-летний юбилей.