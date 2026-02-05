Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с юбилеем в Пушкино

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Представитель администрации городского округа Пушкинский посетила ветерана Великой Отечественной войны. Визит был приурочен к 97-летию Валентины Ивановны Ложкиной.

Ольга Алексеева, уполномоченный главы округа, передала поздравления от Максима Красноцветова. Она вручила ветерану памятную открытку от президента России Владимира Путина и подарок.

«Ваш самоотверженный труд в тылу приближал Победу. Мы помним об этом и благодарим вас», — сказала Ольга Алексеева.

Валентине Ивановне пожелали крепкого здоровья и благополучия.

