Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием в Солнечногорске

Ветерану Великой Отечественной войны Александре Доценко исполнилось 95 лет. С юбилеем ее поздравили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, депутат окружного совета Степан Козлов и уполномоченный главы муниципалитета Татьяна Захарова.

В день праздника Александре Дмитриевне передали поздравительные письма и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова. Особенным сюрпризом для ветерана стало новое удобное кресло.

«Александра Дмитриевна помнит войну с детства — ей было всего 10 лет, когда грянула Великая Отечественная. Жительница Орловской области, несмотря на юный возраст, активно помогала фронтовикам: копала свеклу на школьном огороде, собирала урожай для бойцов, прятала партизан, рискуя жизнью, передавала боеприпасы нашим солдатам, и сама участвовала в подполье. Она прошла страшные испытания оккупации, голод, страх и лишения, живя в холодной землянке, ежедневно сталкиваясь с жестокостью захватчиков. От души благодарим Александру Дмитриевну за стойкость духа, мужество и жизнелюбие!», — сказал первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

В 1953 году Александра Дмитриевна поселилась в Поварово. Работала в Министерстве сельского хозяйства и трудилась маляром при строительстве родного поселка. В 1957 году у нее родилась дочь, а сейчас в семье уже подрастает праправнук, которому исполнилось шесть лет.