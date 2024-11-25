Ветеран войны Михаил Рыбаков в Балашихе отметил 97-летие

Михаил Васильевич, родившийся 21 ноября 1927 года, был призван в Внутренние войска НКВД СССР в 1944 году. Служа в первом мотострелковом полку дивизии имени Феликса Дзержинского, он активно участвовал в ликвидации фашистских формирований на Украине и в Прибалтике. Его ратные заслуги были отмечены Родиной: он награжден орденом Отечественной войны II-й степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». После войны Михаил Васильевич продолжил службу во внутренних войсках и активно занимался общественной работой.

Ветеран поделился воспоминаниями о военных годах, рассказал о своей семье и выразил благодарность за внимание и заботу, оказанную ему в этот знаменательный день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».