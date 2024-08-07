Ветерана трудового фронта поздравили со 100-летием в Красногорске

Мария Хохлова из Красногорского округа — ветеран труда Великой Отечественной войны. Накануне она отметила 100-летний юбилей. Ее поздравили от лица губернатора Московской области.

Мария Васильевна родилась в селе Павшино. В годы войны она работала бухгалтером на заводе № 393, затем в местном сельсовете, в инспекции Госстраха и Красногорском городском совете.

С юбилеем ее пришли поздравить исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов, начальник Управления по культуре и делам молодежи администрации округа Галина Ковалева, представители депутата Государственной думы Сергея Колунова, депутата Московской областной Думы Сергея Маликова, военкомата и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Они передали теплые пожелания от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием в вашей жизни — столетним юбилеем. За вашими плечами большая и достойная жизнь. Вы люди удивительного, несгибаемого поколения, составившего славу и гордость России. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего. При этом вы остались сильным человеком, который умеет радоваться жизни, вдохновляясь своей стойкостью и жизнелюбием. Пусть всегда ощущается поддержка и опора», — прокомментировал Богдан Андриянов.

У Марии Хохловой двое детей, шесть внуков и три правнука. Пенсионерка любит заниматься шитьем, физкультурой и обливанием холодной водой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».