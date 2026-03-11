Ветерана труда в Можайске поздравили с 85-летием

Поздравления с юбилеем принимала 10 марта женщина, чье имя для сотен жителей округа стало синонимом заботы и поддержки — Неонила Дмитриева. Поздравить ее и поблагодарить за многолетний труд приехали глава Совета ветеранов, депутат окружного совета Нина Истратова и председатель правления отделения Всероссийского общества инвалидов Любовь Клочкова.

За плечами Неонилы Дмитриевой — колоссальный жизненный путь. Ее общий трудовой стаж составляет около 45 лет. Неонила Васильевна является заслуженным ветераном труда Можайского полиграфического комбината, где прошли многие годы ее активной деятельности. На протяжении 11 лет она руководила местным отделением Всероссийского общества инвалидов.

Любовь Клочкова, принявшая эстафету у Неонилы Васильевны, признается, что учиться мудрости и терпению у старшей коллеги можно бесконечно. «Когда нужен был совет или просто поддержка, она никогда не отказывала. И сейчас продолжает оставаться для нас всех примером», — добавила она.

Гости с теплыми и искренними пожеланиями вручили юбиляру цветы и подарки.

«Мы пришли сегодня не по долгу службы, а по велению сердца. Неонила Васильевна — удивительный пример стойкости, милосердия и неиссякаемой энергии. Она всегда переживала за каждого своего подопечного, как за родного, и никогда не давала воли унынию», — отметила Нина Истратова.