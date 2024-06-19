Ветерана труда Татьяну Мокину в Балашихе поздравили с Днем медработника

В медицине Татьяна Мокина 50 лет. Она начала свой профессиональный путь с должности кардиолога в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Там женщина работала 30 лет. После спасала жизни людей в Йемене и Боснии. Последние 13 лет Мокина работает терапевтом в Филиале № 12 консультативно-диагностического центра Министерства обороны России.

Также женщина — мать военнослужащего, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Сын Татьяны Даниловны тоже стал врачом. В 2022 году он добровольцем отправился на передовую, чтобы работать хирургом медслужбы, и получил звание старшего лейтенанта.

«Я знаю, что ваш сын — хирург, сейчас он на передовой. Огромное вам спасибо за вашу работу, за вашего сына! Низкий вам поклон!» — сказала Евгения Сирота.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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