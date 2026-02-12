Ветерана труда поздравили с юбилеем в Можайске

Нина Павловна Сергеева принимала поздравления в день своего 85-летия. С юбилеем жительницу Можайского округа приехала поздравить председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова.

Уроженка Брестской области Белоруссии почти полвека отдала работе в отделе культуры администрации Можайска. На заслуженный отдых Нина Павловна вышла только в 80 лет. Она стояла у истоков создания клуба ветеранов «Душа всегда молода» в округе и своим примером доказывала: возраст не мешает оставаться деятельным и энергичным.

Встреча прошла в домашней обстановке. Нина Истратова передала имениннице поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дениса Мордвинцева. Она вручила цветы и памятный подарок.

«Дорогая Нина Павловна! Вы учите нас, что 85 — это не возраст, а степень мудрости. От всей души благодарю вас за труд и желаю бодрости духа. Вы — пример для всех нас», — обратилась к юбиляру Истратова.

Именинница сохраняет активный образ жизни. Она с удовольствием бывает в местном доме культуры, а день рождения встречает в кругу семьи. У Нины Павловны двое детей, внуки и правнуки.