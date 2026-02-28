Ветерана труда поздравили с 80-летием в Можайском округе

Председатель местного отделения Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова совместно с председателем первичной организации ветеранов работников соцзащиты Любовью Поповой и специалистом КСЦОР «Можайский» Светланой Бархоткиной 25 февраля навестили ветерана труда Галину Михайловну Рожкову в день ее 80-летнего юбилея.

Профессиональный путь Галины Михайловны более 40 лет связан с системой образования и социальной защиты населения. Свыше 30 лет она проработала в детском саду № 1, причем половину этого срока занимала должность руководителя учреждения. В этом году детский сад отмечает вековой юбилей.

Кроме того, ветеран труда стояла у истоков создания Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» на территории Можайского округа, где проработала более 11 лет, внося вклад в развитие системы поддержки граждан. Профессиональную деятельность она завершила всего 10 лет назад.

Нина Истратова выразила имениннице слова глубокой признательности за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие социальной сферы муниципалитета. В адрес Галины Михайловны прозвучали пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

За всю жизнь Александр Филаретович вместе с супругой Галиной Михайловной воспитали двоих детей. Сегодня чета Рожковых радуется успехам двоих внуков и одной правнучки. В 2025 году семья отметила 60-летие совместной жизни.

Коллеги и друзья характеризуют юбиляра как заслуженного и уважаемого человека, внесшего неоценимый вклад в развитие округа, оставаясь примером преданности своему делу и активной жизненной позиции.