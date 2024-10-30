Ветеран труда из Воскресенска Людмила Сквозникова отметила 90-летие

В городском округе Воскресенск свой 90-летний юбилей отметила Людмила Михайловна Сквозникова. Многие годы она проработала районным врачом-эндокринологом в Воскресенске.

По поручению главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, с юбилеем Людмилу Михайловну поздравила его заместитель Евгения Романова. Она передала имениннице теплые поздравления и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Даже выйдя на заслуженный отдых, Людмила Михайловна продолжала активно участвовать в жизни сообщества, проводя встречи с жителями, где делилась ценными знаниями о сохранении здоровья и профилактике заболеваний, рассказывала о культуре питания и давала полезные советы.

Жители выражают искреннюю благодарность Людмиле Михайловне за ее трудовой подвиг, достойный жизненный путь и значительный вклад в развитие здравоохранения в городском округе Воскресенск. Ее жизненный опыт и профессионализм продолжают вдохновлять многих, а добрые дела остаются в сердцах людей.

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