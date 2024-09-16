Ветерана труда Елену Иванову из Воскресенска поздравили с 90-летним юбилеем

Елена Иванова всю жизнь работала в Воскресенске. Заместитель главы округа Ксения Архипова и муниципальный депутат Сергей Слепов поздравили ее по поручению Алексея Малкина. Они передали Елене Моисеевне подарки от губернатора Подмосковья.

«Спасибо, Елена Моисеевна, за Ваш трудовой подвиг и достойный жизненный путь. Ваша жизнь — это яркий пример преданности родине и своему делу. Вы посвятили много лет работе, внося свой вклад в развитие нашей страны. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, любви и заботы близких, а также безмерной благодарности от всех нас», — сказал Сергей Слепов.

Елену Моисеевну Иванову поздравили в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

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