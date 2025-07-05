Ветерана СВО трудоустроили в команду Балашихи по следж-хоккею

В Подмосковье ветеранам СВО помогают найти новую работу. В поддержку бойцов в Балашихе появилась команда по следж-хоккею «Гвардия». Новоиспеченный игрок в ее составе — Александр Скорик — рассказал 360.ru историю о том, как попал в клуб.

Мужчина защищал Родину, а домой в Донецк вернулся с тяжелым ранением. Из-за взрыва Александру оторвало стопу. После травмы врачам пришлось ампутировать и остальную часть ноги выше колена.

«Мне сказали: приезжай в Московскую область, в Реутовское протезирование, мы тебе сделаем протез», — поделился Скорик.

В Подмосковье мужчину свели с тренером по волейболу. Со своей командой Александр стал кандидатом в мастера спорта, заработал множество кубков, однако горел следж-хоккеем. Об этом узнали в Министерстве спорта, пригласили спортсмена на сборы, а затем трудоустроили.

Уже две недели Александр полноценно тренируется — каждый день по полтора часа. Тренеры отметили, что за это время мужчина влился, стал точнее забивать шайбы.

Сейчас вместе с другими следж-хоккеистами он готовится к чемпионату России в Дзержинске. После чего «Гвардия» полетит во Владивосток на Кубок «Герои нашего времени».

Напомним, что сборная из Балашихи уже показывала достойные результаты на прошлых соревнованиях. Так, в Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске гвардейцы обыграли 14 команд, не пропустив ни одной шайбы.