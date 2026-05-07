Ветерана Розалию Лифанову поздравили с Днем Победы в Пушкино

6 мая глава округа Максим Красноцветов и начальник УМВД России «Пушкинское» Максим Панкратов навестили ветерана Великой Отечественной войны Розалию Лифанову. Ей вручили памятные подарки от губернатора Московской области, администрации округа и сотрудников полиции.

Военные годы Розалия Федоровна встретила ребенком. На момент начала войны ей было 12 лет. Вместе с семьей она жила в поселке Плещеница, который оказался под оккупацией.

В 1943 году семья ушла в лес к партизанам. Розалия Лифанова стала связной в отряде и выполняла поручения командования до лета 1944 года, пока территорию не освободили советские войска. Она передавала сообщения, доставляла почту и работала курьером.

С 1977 года ветеран живет в Пушкино. В преддверии Дня Победы ее поздравили представители администрации округа и правоохранительных органов.

Максим Красноцветов поблагодарил Розалию Федоровну за подвиг и пожелал ей здоровья.

«За плечами ветеранов — история, которую невозможно забыть. Спасибо Вам за мужество и Победу», — сказал глава округа.