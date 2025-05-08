Ветерана Нину Копину в Можайске поздравили с Днем Победы

Ветерана Великой Отечественной войны Нину Копину поздравили глава Денис Мордвинцев, депутаты, военный комиссар и общественники. Нина Степановна встретила Победу на Эльбе. За отвагу и самоотверженность была награждена множеством медалей, в том числе орденом Отечественной войны I степени.

Нину Степановну призвали на фронт в мае 1943 года. Тогда ей было всего 16 лет. Она оказалась в составе прославленной 139-й дивизии, дислоцированной вблизи Рославля. Про подвиг солдат поэт Михаил Матусовский и композитор Владимир Баснер написали известную песню «На безымянной высоте». Нина Копина работала под постоянными обстрелами в блиндажах и землянках, оперативно обрабатывая важные документы и командные сведения.

О долгожданной победе Нина Степановна и ее супруг, начальник оперативного отдела дивизии Анатолий Копин, узнали в мае 1945 года в районе Эльбы. Ее наградили орденом Отечественной войны I степени, медалями «За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга», «За взятие Берлина» и медалью имени Георгия Жукова.

Ветерана поздравили с Днем Победы глава Денис Мордвинцев и его заместитель Ольга Спиридонова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, муниципальные депутаты, представители Общественной палаты, юнармейцы и участник СВО Виталий Вяхирев, который получил тяжелое ранение во время исполнения воинского долга и лишился обеих ног.

Они поблагодарили Нину Копину за мирное небо, пожелали здоровья и долгих лет жизни. В канун Дня Победы представители власти навестят всех участников Великой Отечественной войны.