Ветерана Николая Кондратьева поздравили с Днем Победы в Павловском Посаде

8 мая в Павловском Посаде поздравили участника Венгерских событий Николая Кондратьева. Ветерану передали подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области и руководства округа.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил Николая Дмитриевича накануне Дня Победы. От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы округа Дениса Семенова ветерану выразили благодарность за службу и многолетний труд.

Николай Кондратьев был призван в армию в 1956 году. Осенью того же года он принимал участие в Венгерских событиях. После завершения службы долгие годы работал на Старопавловской фабрике.

Особое внимание во время встречи уделили семье ветерана. Вместе с супругой Анастасией Константиновной он прожил 50 лет. Она много лет трудилась старшей медсестрой. Сегодня семейную традицию продолжают дети и трое внуков, которые связали жизнь с медициной. Правнучка Алиса также мечтает стать врачом.

Сергей Балашов отметил важность сохранения памяти о защитниках страны.

«Пока жива память о подвиге поколения победителей, наша страна будет сильной и непобедимой», — отметил он.

Николаю Дмитриевичу пожелали здоровья, долгих лет жизни и благополучия.