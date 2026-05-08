Ветерана Николая Кондратьева поздравили с Днем Победы в Павловском Посаде
8 мая в Павловском Посаде поздравили участника Венгерских событий Николая Кондратьева. Ветерану передали подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области и руководства округа.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил Николая Дмитриевича накануне Дня Победы. От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы округа Дениса Семенова ветерану выразили благодарность за службу и многолетний труд.
Николай Кондратьев был призван в армию в 1956 году. Осенью того же года он принимал участие в Венгерских событиях. После завершения службы долгие годы работал на Старопавловской фабрике.
Особое внимание во время встречи уделили семье ветерана. Вместе с супругой Анастасией Константиновной он прожил 50 лет. Она много лет трудилась старшей медсестрой. Сегодня семейную традицию продолжают дети и трое внуков, которые связали жизнь с медициной. Правнучка Алиса также мечтает стать врачом.
Сергей Балашов отметил важность сохранения памяти о защитниках страны.
«Пока жива память о подвиге поколения победителей, наша страна будет сильной и непобедимой», — отметил он.
Николаю Дмитриевичу пожелали здоровья, долгих лет жизни и благополучия.