Ветерана Николая Карцева в Можайске поздравили с Днем Победы концертом

Молодежь Можайска сердечно поблагодарила уважаемого ветерана за бесценный вклад в Победу. Фронтовая бригада устроила для Николая Алексеевича Карцева концерт, который он слушал, сидя на лавочке у подъезда.

Артисты начали выступление с песен «Катюша» и «День Победы», ставшими одними из самых запоминающихся символов победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хорошо знакомые фронтовикам мелодии звучали в исполнении молодого поколения, которое выросло в мирное время и не знало ужасов войны.

Николай Карцев пережил тяжелые испытания во время немецкой оккупации. Несмотря на полученное ранение он с 12-летнего возраста работал в колхозе наравне со взрослыми. В начале 70-х годов Николай Алексеевич переехал вместе с семьей в Можайск, где начал работать водителем в ПМК-285. За 25 лет безупречной службы ударник производства был внесен в Книгу Почета ведущего предприятия муниципалитета и удостоен множества наград.