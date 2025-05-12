Ветерана Николая Карцева в Можайске поздравили с Днем Победы концертом

Молодежь Можайска сердечно поблагодарила уважаемого ветерана за бесценный вклад в Победу. Фронтовая бригада устроила для Николая Алексеевича Карцева концерт, который он слушал, сидя на лавочке у подъезда.
Артисты начали выступление с песен «Катюша» и «День Победы», ставшими одними из самых запоминающихся символов победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хорошо знакомые фронтовикам мелодии звучали в исполнении молодого поколения, которое выросло в мирное время и не знало ужасов войны.
Николай Карцев пережил тяжелые испытания во время немецкой оккупации. Несмотря на полученное ранение он с 12-летнего возраста работал в колхозе наравне со взрослыми. В начале 70-х годов Николай Алексеевич переехал вместе с семьей в Можайск, где начал работать водителем в ПМК-285. За 25 лет безупречной службы ударник производства был внесен в Книгу Почета ведущего предприятия муниципалитета и удостоен множества наград.
Суд продлил меру пресечения комику Останину
«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак
Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове
Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху
Беглого банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам колонии в России
Еще 9,4 тысячи онлайн-заявок на выписку из домовой книги подали в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте