Ветерана МВД Георгия Анохина в Истре поздравили с Днем Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы начальник Главного управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков лично поздравил ветерана Георгия Анохина с праздником. В том году ветерану исполнилось 102 года.

Георгий Анохин — единственный ныне живущий участник битвы под Москвой в муниципальном округе Истра. Он сражался под Ельней, был тяжело ранен, командовал взводом разведки и встретил Победу вблизи Дрездена. После войны продолжил службу — уже в милиции. В 1965 году Георгий Васильевич назначен начальником Истринского городского отдела милиции, а затем заместителем начальника Истринского ОВД.

За верность присяге, мужество и выдающийся профессионализм он был удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград — от ордена Красной Звезды до медалей МВД СССР.