Ветерана МВД Георгия Анохина в Истре поздравили с Днем Победы
В преддверии 80-летия Великой Победы начальник Главного управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков лично поздравил ветерана Георгия Анохина с праздником. В том году ветерану исполнилось 102 года.
Георгий Анохин — единственный ныне живущий участник битвы под Москвой в муниципальном округе Истра. Он сражался под Ельней, был тяжело ранен, командовал взводом разведки и встретил Победу вблизи Дрездена. После войны продолжил службу — уже в милиции. В 1965 году Георгий Васильевич назначен начальником Истринского городского отдела милиции, а затем заместителем начальника Истринского ОВД.
За верность присяге, мужество и выдающийся профессионализм он был удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград — от ордена Красной Звезды до медалей МВД СССР.
Генерал-лейтенант полиции Пауков поблагодарил ветерана за его подвиг, вручил памятные подарки. В поздравлении также приняли участие заместитель начальника Главного управление Министерства внутренних дел России по Московской области генерал-майор полиции Сергей Мизонов, начальник Управление информации и общественных связей Главного управление Министерства внутренних дел России по Московской области Татьяна Петрова и глава истринского отдела Министерства внутренних дел России Александр Рябцев.