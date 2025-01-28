Ветерана из Солнечногорска поздравили с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда

Глава Солнечногорска Константин Михальков поздравил ветерана Галину Халилову с Днем освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Всего на территории муниципалитета проживает 12 человек, переживших эти страшные события. Галина Халилова — одна из них.

Галина Халилова пережила ужасные времена блокады, будучи ребенком. Она жила с мамой и сестрой на пятом этаже, редко покидая дом. Часто они собирались у печи, чтобы чувствовать себя в безопасности.

«В Солнечногорск я переехала с супругом. Его определили сюда на службу. Мой муж — моряк, полковник Военно-морского флота, принимал участие в строительстве города, в том числе дома на „Бастилии“. Живем здесь уже более 45 лет. О детстве воспоминания тяжелые, практически все рассказывала мама. Из дома, в котором мы жили, выжило очень мало людей», — рассказала Галина Халилова.