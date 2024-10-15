Ветерана из Можайска Клавдию Ровинскую поздравили со 101-летием

Участнице Великой Отечественной войны Клавдии Ровинской из Можайска исполнился 101 год. С днем рождения ее поздравили депутаты и представители партии «Единая Россия».

Поздравить ветерана с праздником приехали депутаты Можайского округа Василий Овчинников и Нина Истратова, которая также является муниципальным координатором партийного проекта «Старшее поколение».

Клавдия Ровинская пережила тяжелые годы Великой Отечественной войны, активно участвовала в восстановлении страны после разрушений. За подвиги ее наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Гости пожелали ветерану крепкого здоровья, энергии и радости.

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