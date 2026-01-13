Ветерана Галину Новикову в Можайске поздравили с днем рождения

Бывший несовершеннолетний узник и ветеран труда Галина Новикова отметила свой день рождения. Поздравить именинницу приехала заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Галина Васильевна проработала на предприятиях Можайского округа более 40 лет, 15 из них она трудилась на хлебокомбинате, внося свой вклад в развитие агропромышленного комплекса.

88-летний ветеран считает главным секретом своего долголетия активный образ жизни. Она самостоятельно ухаживает за цветами на придомовой клумбе, чтобы украсить свой двор. Галину Васильевну окружают любящие родные — дочь, внучка и правнучка.

Елена Заболотная передала имениннице памятный подарок и персональные поздравления от президента России Владимира Путина и главы округа Дениса Мордвинцева.

«Приятно видеть такую активную, жизнерадостную женщину, настоящую хранительницу истории и добрых традиций. Желаем крепкого здоровья, благополучия и тепла», — поздравила Галину Новикову замглавы муниципалитета.