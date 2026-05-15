Ветерана ФСИН Светлану Левитину поздравили с юбилеем в Можайском округе
Депутат Совета депутатов Можайского округа, председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова поздравила ветерана Можайской воспитательной колонии Светлану Михайловну Левитину с 80-летним юбилеем. Поздравление прошло 14 мая.
Светлана Михайловна имеет выдающийся трудовой стаж: на протяжении 52 лет она работала преподавателем математики в колонии для несовершеннолетних.
В ходе встречи Нина Истратова зачитала поздравление и вручила юбиляру цветы и памятный подарок. Депутат выразила глубокую признательность имениннице за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в воспитание подрастающего поколения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
«Педагогическая работа в условиях изоляции требует особой выдержки, мудрости и преданности своему делу. 52 года службы — это пример настоящего долголетия и верности профессиональному долгу. Низкий вам поклон и крепкого здоровья», — отметила Нина Истратова.