Ветерана ФСИН Светлану Левитину поздравили с юбилеем в Можайском округе

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Депутат Совета депутатов Можайского округа, председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова поздравила ветерана Можайской воспитательной колонии Светлану Михайловну Левитину с 80-летним юбилеем. Поздравление прошло 14 мая.

Светлана Михайловна имеет выдающийся трудовой стаж: на протяжении 52 лет она работала преподавателем математики в колонии для несовершеннолетних.

В ходе встречи Нина Истратова зачитала поздравление и вручила юбиляру цветы и памятный подарок. Депутат выразила глубокую признательность имениннице за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в воспитание подрастающего поколения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

«Педагогическая работа в условиях изоляции требует особой выдержки, мудрости и преданности своему делу. 52 года службы — это пример настоящего долголетия и верности профессиональному долгу. Низкий вам поклон и крепкого здоровья», — отметила Нина Истратова.

