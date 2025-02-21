Ветерана Александра Золотова наградили к 80-летию Победы в Балашихе

В преддверии праздника Александра Золотова наградили юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также памятным знаком, который учредили к 95-летию Московской области. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров приезжают вручать подарки ветерану на каждый праздник. 23 февраля не стал исключением.

Ветерану и почетному жителю Балашихи Александру Золотову 103 года. Он принимал участие в обороне г. Москвы в должности командира взвода зенитной артиллерии, фигурировал в Курско-Орловской битве в должности командира батареи и вИсло-Одерской операции. Освобождал многие города Польши.

«Это очень значимое для меня событие. Я очень рад, что дожил до этого времени и получил эту медаль» — поделился Александр Золотов.

Александр Золотов награжден Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, двадцатью медалями. Также за участие в общественной деятельности и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения ветеран награжден знаком «За полезное», который ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Пообещал Александру Григорьевичу, что мы достойно встретим в округе, нашем Подмосковье, 80-летие Победы. Нерушимая связь поколений — в сохранении памяти, в уважении к тем, кто подарил нам право на жизнь и свободу» — отметил Игорь Брынцалов.

Александр Золотов поблагодарил гостей и пожелал участникам специальной военной операции хорошо выполнить задачи, поставленные президентом, и вернуться живыми домой.