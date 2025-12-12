Ветерана Александра Козлова из Подольска поздравили с 99-летием

Ветерану Великой Отечественной войны, майору в отставке Александру Петровичу Козлову исполнилось 99 лет. Родом из Мариинского района Новосибирской области, он всю жизнь посвятил службе Родине, проявляя мужество и верность долгу.

Александра Козлова призвали в армию в апреле 1944 года. Он служил в Челябинске и на территории Эстонии. В 1951 году после курсов политработников в Ленинграде его направили в группу советских войск в Германии. В 1956 году, окончив Ульяновское танковое училище с отличием, продолжил службу на Карельском перешейке, затем служил в Польше и принимал участие в событиях в Чехословакии. Позднее он нес службу на границе с Китаем в Еврейской автономной области, а завершил военную карьеру в Хабаровске в 1974 году.

За верность воинскому долгу и самоотверженность Александра Петровича наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» и «За боевые заслуги». Сотрудники Подольской социальной защиты поздравили ветерана со знаменательной датой и вручили ему подарки.