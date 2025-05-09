Ветерана Александра Ковальчука в Ленинском округе поздравили с Днем Победы
Концерт ко Дню Победы провели под окнами ветерана Великой Отечественной войны Александра Ковальчука. Его поздравил глава Ленинского округа Станислав Каторов, который прибыл на торжественный митинг в поселок Развилка.
Фронтовая бригада спела под окнами ветерана военные песни.
«Весть о Дне Победы дошла до нас 8 мая, в ночное время. Мои сослуживцы уже начали отмечание этого события. Местом, где мы встретили Победу, был просторный плац, заполненный военной техникой. Охрану осуществлял один из моих товарищей, и когда я подошел, он спал. Я разбудил его и отправил отдыхать. Так, в День Победы, я заступил на охрану нашей техники. Во время дежурства ко мне подошли две девушки. Я подумал, что это последнее, чего мне не хватало. В итоге, я ответил им всеми немецкими фразами, которые помнил на тот момент. Но они не уходили, радуясь Победе! Таким было мое тихое, умиротворенное и спокойное утро Дня Победы», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук.
Александр Александрович в годы войны в составе 11-й штурмовой бригады воевал на 3-м Украинском фронте. Он выслеживал огневые точки противника, изучал характер его обороны, наличие и расположение минных полей. В составе группы из четырех разведчиков он также проверял топографические карты Болгарии, а в Венгрии стал участником ожесточенных боев за Будапешт. Там же он встретил Победу.
После войны Александр Александрович работал механиком-водителем боевой разведывательной машины. Демобилизовался в 1947 году и переехал в поселок Развилка.
В населенном пункте торжественный митинг прошел у стелы защитникам Отечества. В нем принял участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук, муниципальные депутаты, участники специальной военной операции и их семьи, а также учащиеся Развилковской школы.
«С каждым годом все дальше от нас уходят события той страшной войны. Но мы никогда не забудем, какой ценой была достигнута Победа. Мы помним каждого. Сегодня с нами живые свидетели той героической войны. Их мужество — пример для всех поколений. Мы должны бережно хранить и достойно продолжать их традиции. Вести непримиримую борьбу с любыми проявлениями неонацизма и попытками искажения истории нашей страны. Работать для достижения новых успехов ради процветания и благополучия России. Мы видим, как история повторяется. Наши солдаты, участники специальной военной операции, сражаются за Россию так же, как это делали их прадеды. Они защищают страну, ее будущее, ее безопасность. Наша настоящая сила — в единстве поколений», — обратился ко всем собравшимся глава округа Станислав Каторов.