Ветерана Александра Ковальчука в Ленинском округе поздравили с Днем Победы

Фронтовая бригада спела под окнами ветерана военные песни.

«Весть о Дне Победы дошла до нас 8 мая, в ночное время. Мои сослуживцы уже начали отмечание этого события. Местом, где мы встретили Победу, был просторный плац, заполненный военной техникой. Охрану осуществлял один из моих товарищей, и когда я подошел, он спал. Я разбудил его и отправил отдыхать. Так, в День Победы, я заступил на охрану нашей техники. Во время дежурства ко мне подошли две девушки. Я подумал, что это последнее, чего мне не хватало. В итоге, я ответил им всеми немецкими фразами, которые помнил на тот момент. Но они не уходили, радуясь Победе! Таким было мое тихое, умиротворенное и спокойное утро Дня Победы», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук.

Александр Александрович в годы войны в составе 11-й штурмовой бригады воевал на 3-м Украинском фронте. Он выслеживал огневые точки противника, изучал характер его обороны, наличие и расположение минных полей. В составе группы из четырех разведчиков он также проверял топографические карты Болгарии, а в Венгрии стал участником ожесточенных боев за Будапешт. Там же он встретил Победу.